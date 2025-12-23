L’Anas ha riaperto poco meno di un chilometro e mezzo di carreggiata rimesso a nuovo sulla 131.

Il tratto interessato è tra Villagreca e Serrenti, dal km 31,100 al km 32,412, in direzione nord.

L’apertura, spiegano dalla società di gestione delle strade, «rientra nel programma dei lavori in corso per l’ammodernamento di dieci chilometri di nuova strada a quattro corsie tra Monastir e Serrenti, di cui tre chilometri sono stati conclusi e aperti al traffico tra Monastir e Nuraminis in entrambi i sensi».

L’investimento complessivo è di circa 65 milioni di euro. Il completamento dell’intero tratto è ipotizzabile entro la primavera del 2026.

