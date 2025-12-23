Brutto incidente attorno alle 7 sulla strada provinciale 60 a Villacidro.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di una Renault Clio ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada ribaltandosi più volte. Alla guida un operaio 59enne, passeggero un altro operaio 54enne, entrambi residenti a Villacidro.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 si è attivato subito per trasportare i due in ospedale in codice rosso. Il conducente è stato portato al Santissima Trinità di Cagliari, il passeggero al Policlinico di Monserrato. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

