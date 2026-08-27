Una profonda attenzione a chi ha bisogno di cure e a chi si trova a combattere contro un tumore. Così nella struttura complessa dell’ospedale ‘Nostra Signora di Bonaria’, diretta Giulia Gramignano, sono circa 10mila gli accessi e le prestazioni registrati nel solo anno 2025 presso il nosocomio.

Lo scorso anno è stata raggiunta la quota del 40 per cento di mobilità attiva da altre Asl in regime di day hospital. Inoltre è del 70 per cento la quota di visite di controllo (follow-up e prime visite) trasferita con successo dall’ospedale al territorio grazie al progetto di territorializzazione avviato tra il 2018 e il 2024.

I dati confermano la crescita dell’attività. Ogni anno vengono presi in carico oltre 500 nuovi pazienti e particolare attenzione è rivolta anche agli aspetti umani e sociali della malattia. Accanto alle figure sanitarie operano una psicologa e un’assistente sociale, integrate nei percorsi assistenziali e impegnate nel supporto ai pazienti e alle loro famiglie.

«L’innovazione non si misura solo nei farmaci che utilizziamo o nelle tecnologie che acquistiamo. Si misura anche – spiega la dottoressa Giulia Gramignano - nella capacità di costruire modelli organizzativi nuovi, che rispondano meglio ai bisogni dei pazienti. Portare l’oncologia nel territorio, mantenendo la stessa qualità specialistica dell’ospedale e garantendo supporto psicologico e sociale, è stata la nostra più importante innovazione. Curare un tumore significa prendersi cura di una persona e della sua famiglia, un modello che integra competenze specialistiche, supporto psicologico e sociale e una rete territoriale capace di offrire cure di qualità vicino al luogo di vita dei pazienti. L’obiettivo è garantire una presa in carico a 360 gradi, perché i bisogni delle persone non sono soltanto sanitari».

La struttura complessa di oncologia ospedale-territorio della Asl Medio Campidano rappresenta un modello all’avanguardia capace di integrare l’assistenza ospedaliera, i servizi territoriali e le cure palliative. L’oncologia ha sviluppato un’organizzazione basata sulle competenze, dove ogni oncologo è referente di specifiche patologie tumorali e opera all’interno di gruppi multidisciplinari aziendali e interaziendali.

Il percorso intrapreso dalla Asl Medio Campidano dimostra come l’oncologia possa evolvere verso un modello più sostenibile, accessibile e vicino ai bisogni reali delle persone. La sfida non è soltanto curare, ma accompagnare il paziente lungo tutto il percorso, riducendo gli spostamenti, valorizzando le sedi territoriali e costruendo una rete assistenziale capace di unire competenza specialistica, prossimità e continuità di cura.

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