Dopo la nomina del nuovo capitano della compagnia barracellare, Antonello Figus, 58 anni, il consiglio comunale ha approvato l’elenco dei componenti dell’organo, i cui nominativi sono stati trasmessi alla Prefettura per le verifiche necessarie al conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Oltre al capitano, a cui è stato conferito un incarico per il prossimo triennio, faranno parte della compagnia Fabrizio Piras,, Erika De Pace, Francesco Muscas, Renato Sechi, Mauro Pusceddu, Silverio Massa, Fabio Melis, Marcello Curreli, Luciano Montis, Lanfranco Zaru, Alessio Aru, Sergio Garofano, Massimo Putzulu e Davide Congia.

«Concluso l’iter di valutazione della prefettura – spiega il sindaco Stefano Altea - i componenti presteranno giuramento e la Compagnia potrà essere formalmente costituita. Esprimo soddisfazione per il numero e la qualità delle candidature pervenute, sottolineando l'importanza della Compagnia Barracellare per il controllo del territorio e la collaborazione con la Polizia Locale, con l'auspicio che in futuro possano aderire ulteriori volontari».

Tutto il consiglio comunale ha votato a a favore dell’elenco dei componenti della compagnia: «Esprimo apprezzamento – dichiara il consigliere Bebo Casu - per il lavoro svolto dal Capitano nella raccolta delle adesioni. Inoltre propongo di valutare, nelle more della realizzazione della sede definitiva di via Pascoli, l'utilizzo dei locali dell'ex sede del Gruppo Speleologico, in Piazza Giovanni XXIII, quale sede provvisoria della Compagnia Barracellare, ritenendoli idonei allo svolgimento delle attività».

Sottolinea il valore della compagnia barracellare il consigliere Nicola Ennas: «È un presidio per la sicurezza delle aree rurali e rileva come la sua presenza possa rappresentare un valido supporto anche in occasione delle manifestazioni pubbliche. Esprimo soddisfazione per il numero delle adesioni pervenute e per la tempestività con cui è stato predisposto il primo elenco dei componenti».

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