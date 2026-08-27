Incidente tra un furgone e una bicicletta a Gonnosfanadiga. Il mezzo, un Fiat Ducato guidato da un artigiano, si è scontrato con una bicicletta. In sella c’era un pensionato che ha riportato la peggio.

L’uomo è rimasto ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sulla base dei primi riscontri medici, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto carabinieri e 118

(Unioneonline/A.D.)

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