L’incidente
27 agosto 2026 alle 10:18aggiornato il 27 agosto 2026 alle 10:24
Gonnosfanadiga, furgone contro bicicletta: ciclista in codice rossoIl ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, non sarebbe in pericolo di vita
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Incidente tra un furgone e una bicicletta a Gonnosfanadiga. Il mezzo, un Fiat Ducato guidato da un artigiano, si è scontrato con una bicicletta. In sella c’era un pensionato che ha riportato la peggio.
L’uomo è rimasto ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sulla base dei primi riscontri medici, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto carabinieri e 118
(Unioneonline/A.D.)
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