Una corona di fiori con il nastro e fiori rossoblù è stata posizionata ai piedi del grande murale dedicato a Gigi Riva che si trova a San Gavino Monreale a ridosso della vecchia stazione ferroviaria.

Un omaggio a Rombo di Tuono a nome di tutta l’amministrazione comunale, della comunità sangavinese a partire dal Cagliari Club Ex Rossoblù, presieduto da Roberto Ortu, di cui fanno parte anche ex giocatori del Cagliari come il portiere sangavinese Renato Copparoni. Inoltre il Cagliari Club ha realizzato anche un manifesto di partecipazione al dolore per la scomparsa del mito Gigi Riva.

Il murale è stato disegnato nel 2007 dall’artista Paolo “Mamblo” Mazzucco e dai volontari dell’associazione culturale “Skizzo”, che in pochi anni hanno trasformato San Gavino Monreale in un museo a cielo aperto. L’idea di dedicare un murale al mitico Rombo di Tuono era stata dell’artista Paolo “Mamblo” Mazzucco: «Con quest’opera abbiamo voluto rendere omaggio ad un uomo che ha dato ai sardi una grande gioia. Io, come tanti altri volontari, dipingiamo per passione per rendere sempre più bella San Gavino Monreale che ora può contare su un grande numero di murales».

Il murale dedicato a Gigi Riva a San Gavino Monreale

Il murale dedicato a Gigi Riva riprende i titoli delle pagine dei giornali dell’epoca: «L’opera – aggiunge Mazzucco – si gioca su colori come il bianco, il nero, il grigio, il rosso e il blu. Gigi Riva è per tutti noi sardi un mito perché ai soldi della Juventus ha preferito l’amore per il Cagliari e per la sua Sardegna. La sua figura rimane un punto di riferimento per i valori che ha trasmesso mentre nel calcio di oggi comanda il "Dio denaro”».

© Riproduzione riservata