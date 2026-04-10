Auto piomba sui carabinieri che recuperavano un veicolo rubato: tragedia sfiorata sulla 126Il mezzo è finito sulla Gazzella mentre era al lavoro il carro attrezzi: tre feriti lievi
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Sono intervenuti per il recupero di un’auto rubata, due carabinieri sono rimasti coinvolti in un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze.
I fatti risalgono a questa mattina alle 5,30 sulla Statale 126, in territorio di Guspini.
I militari della stazione di San Gavino erano impegnati nelle operazioni di viabilità e assistenza per consentire a un carro attrezzi il recupero di un’auto che risultava da poco rubata a Terralba. Nonostante la segnaletica e le precauzioni prese per avvertire delle manovre in corso, un altro veicolo è andato a finire contro il cavo di trazione del mezzo di soccorso e, successivamente, contro l’auto di servizio dell’Arma.
I carabinieri non erano a bordo: nonostante siano riusciti a spostarsi per non essere falciati, sono comunque rimasti coinvolti nell’urto. Dopo l’impatto sia i militari che l’automobilista hanno avuto bisogno di cure, prestate dai soccorritori del 118.
E i rilievi sono arrivati altri carabinieri: dalla stazione di Samassi per la gestione del traffico e da Arbus per i rilievi.
(Unioneonline/E.Fr.)