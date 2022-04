Chiuso temporaneamente il nido dell’ospedale Nostra Signora Bonaria di San Gavino Monreale e dunque anche il punto nascita.

Il motivo, fanno sapere Comune e Asl Medio Campidano, è la “contemporanea assenza giustificata di alcuni medici”.

Una situazione che impone anche la chiusura del punto nascita, almeno fino al prossimo martedì 5 aprile.

“Le donne in gravidanza che si dovessero recare in ospedale per l’effettuazione del parto dovranno pertanto recarsi in altri Ospedali”, si legge in una nota del direttore sanitario Sergio Pili.

