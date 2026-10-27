San Gavino, finanziamento di 115mila euro per il servizio di accoglienza a scuolaI fondi arrivano dalla Regione
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Conciliare al meglio i tempi scuola famiglia e permettere ai piccoli studenti del paese e alle loro famiglie di poter arrivare per tempo a lavoro, lasciando i propri figli a scuola ancora prima del suono della campanella delle lezioni.
Così la Regione ha finanziato un progetto presentato dal Comune di San Gavino con 115mila e 200 euro e queste risorse permetteranno l’istituzione di un nuovo servizio per i piccoli studenti della scuola dell’obbligo come evidenzia il sindaco Stefano Altea: «Grazie a questo finanziamento si crea un'importante opportunità per servizi gratuiti di accoglienza pre e post scuola presso i nostri plessi scolastici della scuola primaria via Paganini e di via Caddeo».
Così molti genitori potranno recarsi al lavoro con maggiore tranquillità senza dover trovare poi una persona che accompagni i propri figli a scuola dal momento che il servizio si svolgerà all’interno delle due scuole primarie. Nella sede di via Paganini si svolge anche il tempo pieno con la mensa.