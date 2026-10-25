San Gavino, arriva l’aria condizionata nella scuola primaria di via PaganiniIn futuro un piano strutturale per la realizzazione di impianti di climatizzazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Garantire a studenti e personale scolastico ambienti sani, sicuri e dignitosi anche di fronte alle sempre più frequenti ondate di calore eccezionale.
Con questo obiettivo, il consiglio comunale ha approvato la proposta di mozione dei consiglieri di minoranza e del gruppo misto che impegna la giunta ad avviare un piano strutturale per la realizzazione di impianti di climatizzazione e raffrescamento in tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio.
«Negli ultimi anni, - spiega Silvia Mamusa, prima firmataria della mozione - l'aumento costante delle temperature medie ha portato a picchi che superano regolarmente i 40-45 °C all'inizio e alla fine dell'anno scolastico, rendendo le aule invivibili e compromettendo il benessere psicofisico dei più piccoli e la continuità delle attività didattiche. Con l'approvazione di questo atto, impegniamo l'amministrazione alla mappatura degli edifici scolastici di competenza comunale per verificare lo stato dell'isolamento termico e l'adeguatezza degli spazi».
E nella scuola primaria di via Paganini ci saranno i primo interventi come spiega il sindaco Stefano Altea: «La giunta comunale ha deliberato l'intervento di climatizzazione delle aule scolastiche del plesso di via Paganini. Si tratta di un intervento molto sentito che consentirà agli scolari, docenti e collaboratori di lavorare serenamente anche nelle giornate più calde. I lavori inizieranno nei prossimi giorni».