Garantire a studenti e personale scolastico ambienti sani, sicuri e dignitosi anche di fronte alle sempre più frequenti ondate di calore eccezionale.

Con questo obiettivo, il consiglio comunale ha approvato la proposta di mozione dei consiglieri di minoranza e del gruppo misto che impegna la giunta ad avviare un piano strutturale per la realizzazione di impianti di climatizzazione e raffrescamento in tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio.

«Negli ultimi anni, - spiega Silvia Mamusa, prima firmataria della mozione - l'aumento costante delle temperature medie ha portato a picchi che superano regolarmente i 40-45 °C all'inizio e alla fine dell'anno scolastico, rendendo le aule invivibili e compromettendo il benessere psicofisico dei più piccoli e la continuità delle attività didattiche. Con l'approvazione di questo atto, impegniamo l'amministrazione alla mappatura degli edifici scolastici di competenza comunale per verificare lo stato dell'isolamento termico e l'adeguatezza degli spazi».

E nella scuola primaria di via Paganini ci saranno i primo interventi come spiega il sindaco Stefano Altea: «La giunta comunale ha deliberato l'intervento di climatizzazione delle aule scolastiche del plesso di via Paganini. Si tratta di un intervento molto sentito che consentirà agli scolari, docenti e collaboratori di lavorare serenamente anche nelle giornate più calde. I lavori inizieranno nei prossimi giorni».

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