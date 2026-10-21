Con i cambiamenti climatici è diventato proibito trascorrere il tempo libero nelle sedi comunali che ospitano importanti associazioni del paese. Così l’amministrazione comunale di San Gavino corre ai ripari e in particolare la giunta recepisce questa necessità con una spesa complessiva di 29mila e 400 euro.

Lo rimarca il sindaco Stefano Altea: «Abbiamo deciso di stanziare le risorse per l'acquisto di un nuovo impianto di climatizzazione sia per la sede della Pro Loco in piazza della Resistenza che del plesso dell’ex scuola elementare di via Convento, che ospita la città dei giovani (sede della consulta giovanile) e i locali utilizzati dall'Associazione anziani sempre giovani dove andranno sostituiti alcune macchine che si sono guastate recentemente. Questo intervento va a valorizzare 2 immobili comunali molto frequentati e in particolare sia la sede della Pro Loco che la Città dei giovani erano prive di impianti di climatizzazione. Va evidenziato che la sede in piazza Resistenza, da oltre 10 anni inaugurata, non era mai stata oggetto di questa tipologia di intervento da parte delle precedenti amministrazioni. Nella sede della Pro Loco saranno installate 3 unità da 12.000 volt che garantiranno una piena fruizione dello stabile».

In via Convento potranno tirare un sospiro di sollievo i 160 soci dell’associazione Anziani Sempre Giovani, che si ritrovano tutti i giorni con tantissime attività, molte delle quali legate al movimento.

Si tratta di un intervento molto atteso come sottolinea la presidenze del sodalizio Franca Manieli, 77 anni: «Ci siamo trovati di fronte a un'estate proibitiva per le alte temperature, dal momento che noi siamo ‘persone fragili’. Speriamo che vengano messi al più presto i climatizzatori, la cui messa in opera comunque risulta già approvata dall'amministrazione comunale. Nell’associazione siamo divisi in varie attività: ginnastica finalizzata alla salute con Alessandra Ennas, ballo sardo, ballo di gruppo, bocce, karaoke, importantissimo per tanti appassionati».

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