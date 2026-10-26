Tragico incidente tra Samassi e Serramanna: auto contro trattore, muore un 35enneViolento l’impatto, l’uomo sarebbe stato travolto dal mezzo agricolo che si è ribaltato: inutili i soccorsi
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Tragedia nel tardo pomeriggio lungo la Strada Statale 196 dir, nel tratto compreso tra Samassi e Serramanna. Un uomo di 35 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le alle 18.30.
Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava alla guida di un trattore quando sarebbe stato urtato da un’automobile. A seguito dell’impatto, il trattore si sarebbe ribaltato travolgendo il conducente del mezzo agricolo.
Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118, ma per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le responsabilità.
Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale e i vigili del fuoco del comando di Cagliari