Momenti di paura a Villacidro, dove i carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 56enne per i reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali.

L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al 112 da parte della sorella dell'uomo.

Secondo quanto ricostruito, al culmine di un’accesa discussione scaturita per futili motivi all’interno dell’abitazione familiare, l’uomo si è scagliato contro la donna prima lanciando ingiurie e minacce di morte e poi passando alle vie di fatto con atteggiamenti violenti.

Nonostante l’aggressione, la donna è riuscita a divincolarsi, a mettersi in sicurezza e ad allertare prontamente i soccorsi.

Sul posto sono poi arrivati i Carabinieri, che hanno rintracciato l'uomo, bloccando nei pressi dell’abitazione.

(Unioneonline)

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