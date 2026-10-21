Serramanna, da lunedì la sesta edizione di "Cinema nelle piccole comunità"L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare il cinema di qualità fuori dai consueti circuiti commerciali
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Prende il via lunedì 26 ottobre a Serramanna la sesta edizione di "Cinema nelle piccole comunità – L’altra visione", la rassegna cinematografica promossa dall’Associazione Unica Radio in collaborazione con l’Associazione Serramanna Bidda Nostra e con il patrocinio del Comune di Serramanna.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare il cinema di qualità fuori dai consueti circuiti commerciali, restituendo al grande schermo il suo valore di indagine sociale, strumento culturale e spazio di confronto comunitario. La selezione di quest'anno propone sette opere d'autore internazionali – acclamate nei principali festival mondiali ma raramente distribuite nelle sale italiane – che affrontano con sguardi originali e provocatori i temi dell'inclusione, della precarietà giovanile, delle relazioni umane e della vita nelle piccole comunità.
Tutte le proiezioni si terranno alle ore 19:00 presso la Sala Vico Mossa a Serramanna. L’ingresso è gratuito (visione consigliata a un pubblico adulto).