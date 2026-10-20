Domenica 25 ottobre Villamar ospita la prima edizione di "Villam'Art 2026 – L'arte dà forma all'identità", una giornata dedicata all'arte, alla musica e ai murales. L'appuntamento è dalle 10 e prosegue per tutta la giornata al Ponte Coperto del riu Cani, sul lato di via Cadello.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Villamar insieme alla Pro Loco Villamar APS e a Villamar – Identità e Murales. Rientra nel progetto "Murales e Identità", finanziato dalla Fondazione di Sardegna e realizzato con l'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

La manifestazione è dedicata a tre muralisti del paese scomparsi: Antioco Cotza, Rino Pitzalis e Antonio Sanna.

Il programma prevede un'estemporanea di pittura, scultura, ceramica e illustrazione, la realizzazione di un murales, laboratori e musica. Alle 17.30 è in programma il concerto dal vivo di Claudia Aru.





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