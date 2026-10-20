Villamar, arte e musica sotto il Ponte CopertoDomenica 25 ottobre la prima edizione di Villam'Art
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domenica 25 ottobre Villamar ospita la prima edizione di "Villam'Art 2026 – L'arte dà forma all'identità", una giornata dedicata all'arte, alla musica e ai murales. L'appuntamento è dalle 10 e prosegue per tutta la giornata al Ponte Coperto del riu Cani, sul lato di via Cadello.
L'iniziativa è organizzata dal Comune di Villamar insieme alla Pro Loco Villamar APS e a Villamar – Identità e Murales. Rientra nel progetto "Murales e Identità", finanziato dalla Fondazione di Sardegna e realizzato con l'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.
La manifestazione è dedicata a tre muralisti del paese scomparsi: Antioco Cotza, Rino Pitzalis e Antonio Sanna.
Il programma prevede un'estemporanea di pittura, scultura, ceramica e illustrazione, la realizzazione di un murales, laboratori e musica. Alle 17.30 è in programma il concerto dal vivo di Claudia Aru.