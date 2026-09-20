A pochi metri dal vecchio passaggio a livello per Pabillonis si trova via Brivanda, una strada abbandonata da decenni nonostante tante promesse che vengono rispolverate soprattutto in prossimità delle elezioni comunali. Lo rimarcano con forza alcuni residenti: ‘Viviamo da anni in questa strada sterrata, e, nonostante le immancabili promesse elettorali, - spiegano alcuni residenti - non si è mai visto un solo intervento da parte del Comune. La manutenzione è stata fatta sempre da noi residenti. Non è stata nemmeno falciata l'erba e dopo alcune decine di metri si trovano delle enormi voragini che con le piogge si riempiono d’acqua e diventano un grande pericolo.

Così, a pochi passi dal vecchio passaggio a livello (in disuso) e della provinciale per Pabillonis, in via Brivanda. ogni giorno i residenti devono fare i conti con i continui disagi visto che l’asfalto non è mai arrivato e le buche si formano di continuo nello sterrato. In più ci abitano persone con disabilità e mamme con bambini piccoli che devono usare il passeggino La sera i disagi aumentano perché manca quasi del tutto l’illuminazione pubblica: rimangono al buio le case dei numerosi residenti ed anche un asilo nido privato e c’è chi ha pensato di proteggersi dai malintenzionati con un cane da guardia. Nella vecchia strada ferrata la vegetazione cresce rigogliosa e ogni estate si presenta il rischio di incendi che non fa dormire sogni tranquilli ai residenti. Con le piogge le enormi pozzanghere nascondono voragini come evidenzia Gianni Pinna che ha un’azienda agricola vicina: ‘È impossibile passare in questa strada – denuncia – ho distrutto alcune auto a causa delle voragini che non sono mai state sistemate dal Comune’. L’amministrazione comunale da anni promette la sistemazione della via. La speranza è l’ultima a morire, ma i disagi restano.

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