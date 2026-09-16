Un uso improprio nell’utilizzo delle pagine social, personali o politiche per la diffusione di comunicazioni istituzionali, atti amministrativi e avvisi di pubblico interesse del Comune. È questo quanto sarebbe avvenuto nella pagina social del gruppo politico della maggioranza ‘San Gavino Monreale Gruppo Futura’ e che ha portato i consiglieri della minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Nicola Orrù, Bebo Casu, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Crccu a presentare una interrogazione sul tema rivolta al sindaco Stefano Altea e alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu.

‘Di recente – rimarcano i sei consiglieri – abbiamo notato un utilizzo non conforme ai principi dettati dall’agenzia per l’Italia Digitale veicolato attraverso i propri profili personali e politici piuttosto che sui canali istituzionali presenti nei social media come quelli dell’amministrazione comunale’. Questo comportamento è da evitare per la consigliera Silvia Mamusa: ‘Evidenzia una compromissione dell’accessibilità e una discriminazione dell’utenza’. Di qui la richiesta alla maggioranza di garantire a rutti i residenti il diritto di informazione senza mediazioni di carattere politico.

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