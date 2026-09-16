Attimi di paura ieri a Pabillonis nel pomeriggio per un incendio che si è sviluppato nelle campagne in località Landiri Marras e Is Arenas. Per fortuna sul posto è intervenuto il Corpo Forestale con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Fenosu e in un secondo momento è arrivato anche un altro mezzo aereo proveniente dalla base di Iglesias. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della stazione forestale di Guspini.

Da parte sua il sindaco Marco Tuveri ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione: «Ho ricevuto una chiamata dalla sala operativa della Protezione civile, che mi ha informato che stava intervenendo l'elicottero. A terra erano presenti sia la forestale che la Protezione civile di Pabillonis che quella di Guspini. L'incendio ha interessato un boschetto di eucalipto».

A Pabillonis da anni sono in prima linea i volontari della protezione civile come spiega il presidente Pietro Sidda: «L’incendio ha interessato diversi ettari di terreno e, oltre a un boschetto di eucaliptus, ha colpito anche una vigna incolta. Il vento proveniva da Nord Ovest e siamo intervenuti con due Ford Ranger con due squadre. Ci formiamo continuamente con dei corsi specifici di protezione civile».

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