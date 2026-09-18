Proseguono a Siddi i lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare “E. De Amicis” di via Napoli, nell'ambito del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. L'intervento rientra nel programma dell'amministrazione per migliorare la sicurezza e le condizioni dell'edificio scolastico e ha un valore complessivo di 237 mila euro, finanziato per 210 mila euro con risorse regionali e per i restanti 27 mila euro con fondi propri del Comune.

I lavori sono stati affidati alla Sgarito Group Srl di Favara. Con la determinazione del 17 settembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha ora autorizzato il subappalto alla ditta Serra Tullio di Lunamatrona. Il subappalto riguarda alcune lavorazioni, in particolare demolizioni e trasporto in discarica, sistemazione delle quote, scavi e rinterri.

(Unioneonline/En.Ne.)

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