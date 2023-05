Le strade di San Gavino Monreale sono invase da turisti e da curiosi per la manifestazione “Monumenti Aperti”, con un programma ricco di eventi, grazie all'organizzazione dell’associazione Imago Mundi, più di 20 associazioni, istituti scolastici, enti territoriali e 250 volontari complessivi,sono state aperti tanti luoghi culturali del paese.

Tanti i siti da visitare, come la chiesa di San Gavino Martire, il convento di Santa Lucia, il museo delle Due Fonderie, la casa museo Dona Maxima con 140 studenti guida, accompagnati dalle docenti dell'istituto comprensivo Eleonora d'Arborea e del liceo Marconi-Lussu. Ci sono le drammatizzazioni e visite guidate curate dalle associazioni Come.te, Compagnia Medievale Monreale, Curatoria Monreale e Anziani sempre Giovani.

Fruibili inoltre la chiesa di Santa Teresa, la chiesa di Santa Chiara, la meravigliosa Casa del Ricamo di Chiara Atzori, il museo a cielo aperto della street art offerto dalla guida esperta dell'associazione Skizzo.

Un’edizione senza limitazioni e favorita dal piacevole clima primaverile: «Tante le associazioni presenti gratuitamente e con grande spirito di collaborazione nei siti per assistenza negli InfoPoint», dice l’assessora Silvia Mamusa. «Tra le altre, i sodalizi Monreal Soccorso, Team Soccorso, Euro 2001, Proloco, Anziani Sempre Giovani (con il punto ristoro per gli studenti) e il SAI Sistema Accoglienza e Integrazione. Inoltre, eventi collaterali animano la nostra comunità come il Rally Show, organizzato da Avis San Gavino Monreale. Sarà possibile trovare tanti punti di ristorazione locale per i pasti».

