Incidente stradale nella notte lungo la Strada provinciale 60, a Villacidro. Due auto, una Ford Fiesta guidata da una 47enne di Sanluri e una Fiat 600 con a bordo un 40enne di Villacidro, si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118, che li ha trasportati all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino in codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche i carabinieri di Gonnosfanadiga, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

