Furto aggravato e ricettazione. Sono le accuse di cui dovranno rispondere una 66enne agricoltrice, un operaio 32enne e un uomo di 43 anni, denunciati all’autorità giudiziaria dai Carabinieri di Villacidro al termine di una serie di accertamenti su una razzia avvenuta in un capannone.

Le indagini sono partite dopo la denuncia di furto sporta da un imprenditore 39enne cagliaritano, proprietario del capannone nelle campagne di Villacidro, da cui erano “spariti” un carrello rimorchio e diversi materiali in ferro e acciaio zincato (portoncini, grate, pali per recinzione, ganci e componenti per l’illuminazione).

A introdursi nella struttura sarebbero stati la 66enne e il 32enne, mentre la refurtiva sarebbe poi stata portata in un terreno nella disponibilità del 43enne.

Qui i militari l’hanno individuata, sottoposta a sequestro e affidata in custodia giudiziaria, facendo poi scattare i provvedimenti per le persone coinvolte, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

(Unioneonline)

