Ha continuato a seguire l’ex moglie, nonostante il divieto di avvicinamento. A Sanluri i Carabinieri hanno denunciato un 52enne, già sottoposto a misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare.

La vicenda ha avuto inizio il 1 giugno 2024, quando è arrivata la denuncia per maltrattamenti in famiglia. Secondo gli accertamenti , dal 2020 l'uomo avrebbe attuato nei confronti della moglie reiterati maltrattamenti consistiti in minacce, vessazioni psicologiche e percosse. La vittima, una donna di 49 anni, dopo l’ennesimo episodio ha trovato il coraggio di querelare il coniuge, facendo emergere una situazione di grave disagio e pericolo.

A seguito della denuncia è stato attivato il protocollo "Codice Rosso" e la vittima è stata trasferita – con i due figli minorenni – nell’abitazione dei genitori. Ma l’incubo non è finito: la donna è stata seguita in palestra e contattata sui social e via chat. Azioni che hanno aggravato la posizione dell’uomo.

(Unioneonline)

