Due incendi a poca distanza sono divampati nel primo pomeriggio nelle campagne tra San Gavino e Villacidro.

Nel primo caso, a San Gavino, in località S’Arrideli, in pericolo un’abitazione: le fiamme hanno raggiunto il giardino e avvolto un’auto parcheggiata. Sul posto stanno intervenendo squadre a terra del Corpo forestale e un elicottero proveniente dalla base di Villasalto.

L'incendio a San Gavino

A circa cinque chilometri di distanza è scoppiato un altro incendio, questa volta nel territorio di Villacidro in località Cannamenda. Le fiamme hanno lambito un canile. Diversi animali sono stati portati in salvo dal gruppo Gauf del Corpo forestale.

Il fuoco è riuscito a entrare all’interno del perimetro della discarica gestita dal consorzio industriale di Villacidro. Rimane da capire se in quest’ultimo caso siano state rispettate le prescrizioni antincendio in zona ad alto rischio come questa. Stanno intervenendo due elicotteri supportati da un elicottero Superpuma.

Si registra un terzo incendio a Pabillonis, anche in questo caso è stato necessario l’intervento di un elicottero.

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