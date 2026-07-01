Dopo anni di assenza rinasce la compagnia barracellare, che ha sempre avuto una funzione di presidio importante per le campagne del paese. Il nuovo capitano è Antonello Figus, 58 anni, pensionato, che in passato ha lavorato per 37 anni e tre mesi nella guardia di finanza anche fuori della Sardegna e si è contraddistinto per la sua attività investigativa: ‘Abbiamo formato un elenco di persone, che sarà approvato dalla prefettura di Cagliari. Vogliamo lavorare in uno spirito di armonia nel controllo delle campagne per la prevenzione di furti e incendi, ma sarà svolta un’azione importante anche all’interno del paese nei parchi, nelle vie e nelle piazze. La nostra sede si trova in via Pascoli 12 e dopo l’istituzione della compagnia faremo subito una richiesta alla Regione per poter avere un mezzo per la protezione civile. Tra le emergenze nelle campagne c’è da affrontare anche il problema delle discariche abusive di rifiuti’.

È felicissimo per la rinascita di questo organismo il sindaco Stefano Altea: ‘La giunta comunale ha approvato l'elenco delle persone più il capitano Antonello Figus, che comporranno la nuova Compagnia barracellare. L’elenco è stato trasmesso alla Prefettura per le verifiche di legge. Siamo certi che la nuova compagnia potrà dare un contributo fondamentale per la tutela e cura del territorio comunale’. Così la compagnia svolgerà un’azione importante di presidio anche per la prevenzione di pericolosi incendi come successo alcune settimane fa con le fiamme che hanno devastato quasi cento ettari nelle campagne del paese. (g.pit.)

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