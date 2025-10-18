Maltrattamenti in famiglia a Villacidro: arrestato un allevatore 44enneDovrà scontare una pena residua di quasi due anni
A Villacidro, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un allevatore di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine.
Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nello stesso comune tra gennaio e novembre 2023. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove sconterà la pena.
(Unioneonline)