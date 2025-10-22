Migliorano le condizioni della bimba di 18 mesi ricoverata nel reparto di Rianimazione del Brotzu di Cagliari dopo l’incidente stradale avvenuto ieri all’ingresso di Villacidro.

I medici mantengono precauzionalmente riservata la prognosi, ma la bambina non sarebbe più in pericolo di vita. La piccola viaggiava a bordo di una minicar con i genitori in via Nazionale. Il veicolo, per cause non accertate, è finito fuori strada, ribaltandosi.

Anche i genitori sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale Brotzu. Le loro condizioni sono subito apparse meno serie.

