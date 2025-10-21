Auto si ribalta all’ingresso di Villacidro: tre feriti, grave una bambina di 18 mesiA bordo del mezzo padre, madre e figlia: l’uomo alla guida ha perso il controllo del veicolo, non ci sono altri mezzi coinvolti
Terribile incidente con tre feriti e una bimba di 18 mesi in gravi condizioni a Villacidro.
Questo pomeriggio all’ingresso del paese in via Nazionale, per cause ancora da accertare, un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.
Tre le persone a bordo: il padre che era alla guida, la madre e la figlioletta, tutti feriti e trasportati al Brotzu. La piccola è stata ricoverata con un trauma cranico con una prognosi riservata. Meno gravi le condizioni dei genitori.
A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri per i rilievi e le ambulanze del 118. I medici hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per portare madre e figlia al Brotzu.
(Unioneonline)