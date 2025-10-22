l’incidente
22 ottobre 2025 alle 09:56
Gonnosfanadiga, ha un malore alla guida e si schianta con l’autocarro: grave un ottantenneÈ successo in paese, in via Adua. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine
Grave incidente stradale a Gonnosfanadiga
Stamattina, in via Adua nel centro di Gonnosfanadiga, un anziano alla guida di un autocarro ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti 118 e forze dell’ordine per prestare soccorso e gestire la situazione.
L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni.
