Grave incidente stradale a Gonnosfanadiga

Stamattina, in via Adua nel centro di Gonnosfanadiga, un anziano alla guida di un autocarro ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti 118 e forze dell’ordine per prestare soccorso e gestire la situazione.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

