Sorpreso ubriaco in sella a una moto. Non solo: dopo i controlli è risultato senza patente, in quanto gli era già stata revocata.

Protagonista, in negativo, della vicenda un 59enne disoccupato di Villacidro, fermato dai carabinieri per un controllo.

I militari lo hanno sottoposto all’etilometro, che ha segnalato valori di alcol nel sangue doppi rispetto al limite consentito.

Dagli accertamenti è poi risultato che l’uomo era sprovvisto di licenza di guida, in quanto in passato gli era stata revocata.

A quel punto per il 59enne, già noto alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza, mentre la moto è stata sottoposta a fermo amministrativo e posta in custodia giudiziaria.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata