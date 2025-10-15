Il maltempo che ha colpito il Campidano nel pomeriggio non ha risparmiato Samassi, dove intorno alle 15:30 una violenta bomba d’acqua ha causato allagamenti e smottamenti.

contentid/9e2a5bb6-4d4c-42ea-9c6e-59642c8c15c7
contentid/9e2a5bb6-4d4c-42ea-9c6e-59642c8c15c7

In diverse zone del paese, le strade sono state invase da terra, sassi e fango, rendendo difficile la circolazione e mettendo a dura prova il sistema di drenaggio urbano.

contentid/e0fa581d-8f00-40d4-8668-ecdf4939c26c
contentid/e0fa581d-8f00-40d4-8668-ecdf4939c26c

I danni maggiori si sono registrati in via Cagliari, dove sono attualmente in corso le operazioni di rimozione dei detriti.

contentid/19736907-60a8-4e34-a852-de8118a59c84
contentid/19736907-60a8-4e34-a852-de8118a59c84

A coordinare l’intervento è l’ufficio tecnico comunale, affiancato da una ditta autorizzata, dalle squadre dell’Anas e dalla compagnia barracellare. Nelle prossime ore, i lavori proseguiranno anche nelle vie limitrofe colpite dal maltempo.

contentid/61207021-9563-47d8-8a76-417778a9670c
contentid/61207021-9563-47d8-8a76-417778a9670c

Il Comune di Samassi, attraverso la propria pagina social ufficiale, invita la cittadinanza alla prudenza, segnalando la chiusura temporanea di alcune strade per consentire l’intervento dei mezzi di pulizia e messa in sicurezza. Non si segnalano feriti, ma la situazione resta monitorata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata