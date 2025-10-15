Il maltempo che ha colpito il Campidano nel pomeriggio non ha risparmiato Samassi, dove intorno alle 15:30 una violenta bomba d’acqua ha causato allagamenti e smottamenti.

In diverse zone del paese, le strade sono state invase da terra, sassi e fango, rendendo difficile la circolazione e mettendo a dura prova il sistema di drenaggio urbano.

I danni maggiori si sono registrati in via Cagliari, dove sono attualmente in corso le operazioni di rimozione dei detriti.

A coordinare l’intervento è l’ufficio tecnico comunale, affiancato da una ditta autorizzata, dalle squadre dell’Anas e dalla compagnia barracellare. Nelle prossime ore, i lavori proseguiranno anche nelle vie limitrofe colpite dal maltempo.

Il Comune di Samassi, attraverso la propria pagina social ufficiale, invita la cittadinanza alla prudenza, segnalando la chiusura temporanea di alcune strade per consentire l’intervento dei mezzi di pulizia e messa in sicurezza. Non si segnalano feriti, ma la situazione resta monitorata.

