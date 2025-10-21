Sanluri, ruba 200 cassette di frutta fresca: pensionato nei guaiI carabinieri dopo la denuncia di un imprenditore hanno trovato la refurtiva (valore 2mila euro) nella proprietà del 77enne
Ha rubato 200 cassette di frutta fresca, per un valore di 2mila euro.
Lo strano furto è avvenuto nei giorni scorsi a Sanluri e i carabinieri della locale Stazione oggi hanno deferito in stato di libertà un pensionato di 77 anni del paese, incensurato.
Le indagini sono partite dalla denuncia sporta da un uomo di 52 anni, addetto al settore agricolo per conto di una società di Sanluri, che aveva segnalato il furto di 200 cassette in plastica di frutta.
I militari hanno trovato parte della refurtiva nella proprietà del pensionato, l’hanno sottoposta a sequestro e restituita al legittimo proprietario.
(Unioneonline)