Un uomo di 52 anni, residente a Sanluri, è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso alla guida della propria auto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il controllo è avvenuto la notte scorsa nel centro abitato del paese, dove i militari della stazione di Sanluri hanno fermato l’uomo mentre si trovava al volante di una Renault. Durante le verifiche, il conducente avrebbe mostrato evidenti segni di alterazione comportamentale.

Sottoposto a drug test, l’automobilista è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari con l’accusa di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti.

Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca e affidato in custodia allo stesso proprietario, mentre la patente di guida è stata ritirata.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata