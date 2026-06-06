I Vigili del fuoco di Sanluri sono intervenuti nel pomeriggio di sabato in soccorso di un fenicottero rosa, rimasto impigliato nei cavi di una linea elettrica dell'alta tensione, nei pressi di una risaia delle campagne di San Gavino Monreale.

Con l'ausilio di un'autoscala inviata dalla Centrale operativa del Comando di Cagliari gli uomini del 115 hanno raggiunto il volatile, lo hanno soccorso e poi affidato a un medico veterinario per le prime cure.

L’animale è stato poi trasferito a Monastir, presso il Centro per l'Allevamento e il Recupero della Fauna di Agenzia Forestas.

Sul posto è intervenuta anche una squadra di Terna per mettere in sicurezza il tratto della linea elettrica durante le operazioni di soccorso.

(Unioneonline)

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