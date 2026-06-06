Serramanna, colto in flagranza mentre ruba in un’abitazione: arrestato 25enneCarabinieri allertati da una chiamata al 112, per il giovane disposti i domiciliari
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Lo hanno sorpreso all’interno di un’abitazione, dove si era già impossessato di alcuni oggetti.
I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 25 anni per furto, il giovane è stato colto in flagranza dopo una segnalazione al 112 del proprietario dell’abitazione presa di mira.
Sul posto, la scorsa notte, si sono precipitati una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri supportata dal personale della Stazione di Nuraminis. Hanno sorpreso il 25enne all’interno della casa, aveva già trafugato alcuni oggetti.
Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato dunque immediatamente bloccato e in mattinata, nell’udienza con rito direttissimo, sottoposto agli arresti domiciliari.
(Unioneonline)