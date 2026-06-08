Alberto Urpi festeggiava la terza elezione consecutiva alla carica di sindaco di Sanluri con il 73,32 per cento dei voti (3.498), la sua sfidante Cinzia Fenu ha messo insieme il 26,68 per cento (1.273), un risultato più che dignitoso per una debuttante in politica. Ma al tramonto lacrime per tutti: giunge la notizia della morte, in un incidente stradale accaduto a Sanluri Stato, di Matteo Mocci, 25 anni, candidato nella lista di Fenu.

La festa finisce: Sanluri cade nel dolore. Da Urpi non si brinda più, da Fenu ringraziamenti rimasti in gola: tutti a casa, sedi elettorali sbarrate.

Ma comunque si è votato, evidentemente nel segno della continuità per quanto riguarda Alberto Urpi, 48 anni, dirigente di Abbanoa in aspettativa, il cui successo elettorale è innegabile. Ed è stata giornata di scrutini (a scuola e nei seggi elettorali) per Cinzia Fenu, preside dell’Istituto comprensivo di Sanluri-Serrenti.

Questo esce dalle urne di una città in cui ha votato il 65 per cento degli aventi diritto.

Qui di seguito le videointerviste al sindaco confermato e alla sfidante. Riguardano il tema elettorale e sono state realizzate prima che giungesse la notizia della morte in incidente del candidato consigliere.

Video di Luigi Almiento

Intervista di Luigi Almiento

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