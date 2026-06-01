Due Canadair in arrivo per bloccare l’incendio di San GavinoFiamme attive da questa mattina: aerei decollati da Ciampino
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Sono stati inviati due Canadair da Ciampino per chiudere i conti con l’incendio scoppiato questa mattina nelle campagne di San Gavino, partendo dalla località Su Campu.
Il rogo è stato fronteggiato per tutta la giornata dalle squadre a terra della Forestale, dai volontari della protezione civile e dai vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, supportati dall’alto dai lanci dell'elicottero della base di Villasalto.
Con l’approssimarsi del tramonto, anche se il fronte del fuoco risulta essere sotto controllo, si è reso necessario l’intervento dei due arei della flotta nazionale dei vigili del fuoco: con la distribuzione del ritardante dei Canadair si dovrebbe evitare il pericolo di ripartenze notturne, durante le ore nelle quali ogni intervento sarebbe reso difficile dal buio.