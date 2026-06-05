Multate le auto durante la cerimonia nuziale. Ad Arbus, lungo la via Libertà, davanti alla parrocchia di San Sebastiano, il regalo meno gradito per i novelli sposi, Sara Largiu di Arbus e Marco Corridori di Villacidro, 31 anni lei, 38 lui. Ignari che, all’esterno, gli agenti della Municipale contribuivano a rendere indimenticabile il giorno con un dono inaspettato, una multa di circa 50 euro a una ventina di invitati, compresa l’auto degli sposi: erano parcheggiate nella zona di sosta con disco orario e il biglietto era scaduto.

Amarezza e delusione

«Ci siamo fidati della promessa del Comune che avrebbero chiarito e fatto il possibile per annullare la multa», spiega lo sposo. Il caso sembrava risolto, ma poi sono arrivate le notifiche. «Non so da quanti minuti il biglietto era scaduto. Vista la circostanza si sarebbe potuto evitare, un pizzico di comprensione».

Un’auto della polizia locale in una foto d’archivio

Il Comune

Rammaricato il sindaco, Paolo Salis: «Da un punto di vista umano e come primo cittadino, mi dispiace per quello che è successo. Le leggi e la segnaletica stradale vanno rispettati, anche quando appaino severe ed ingiuste».

Santina Ravì

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