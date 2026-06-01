Un vasto incendio è divampato nelle campagne di San Gavino Monreale, in località “Su Campu”. Sul posto stanno operando due mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco di Sanluri e un’autobotte proveniente da Cagliari. In supporto sono in arrivo anche un mezzo aereo (elicottero) e un mezzo del Corpo forestale.

I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e stanno lavorando per scongiurare il coinvolgimento delle abitazioni nelle immediate vicinanze del rogo.

in località 'Su Campu'.

Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Sanluri.

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