I sindaci della Marmilla sono scesi in strada ieri, armati di decespugliatori e soffiatori, in un'azione di protesta inusuale per denunciare l'incuria delle strade provinciali.

All'incrocio tra Turri, Tuili e Setzu erano presenti in dieci: i sindaci Sandro Branca (Genuri), Emilio Serra (Gesturi), Andrea Lampis (Las Plassas), Italo Carrucciu (Lunamatrona), Sandro Palla (Setzu), Martino Picchedda (Turri), Andrea Locci (Tuili e presidente dell'Unione dei Comuni Marmilla), Gian Luca Atzeni (Villamar), Matteo Castangia (Villanovafranca) e il consigliere Cristiano Tuveri (Collinas).

Insieme hanno sfalciato le erbacce, ormai alte quanto i cartelli della segnaletica verticale, e ripulito le cunette stradali. Chiedono a gran voce che la provincia del Sud Sardegna intervenga per ripristinare la sicurezza stradale per i tanti utenti che circolano su quelle strade.

