Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio i Carabinieri della Stazione di Sanluri hanno denunciato un 38enne, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Tutto è iniziato quando i militari, impegnati in un pattugliamento nel centro abitato di Sanluri, hanno individuato una Ford Focus e intimato l’alt. Ma il conducente ha accelerato bruscamente innescando un inseguimento per le strade del paese.

La fuga è terminata poco dopo nella periferia del centro abitato, dove i militari sono riusciti a bloccarlo. Grazie al supporto dei colleghi delle Stazioni di Villanovafranca e Gesturi è stata eseguita una perquisizione nel corso della quale è stato rinvenuto un coltello artigianale sottoposto a sequestro. I carabinieri hanno anche recuperato un involucro in plastica contenente minimi residui di una “sostanza sospetta”, di cui l’uomo si era disfatto durante le concitate fasi dell’inseguimento.

Fortunatamente l’operazione si è conclusa senza nessun ferito.

(Unioneonline)

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