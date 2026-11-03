Il 4 novembre l'Amministrazione comunale di Guspini darà avvio a un riconoscimento d'onore al merito rivolto ai cittadini, civili o appartenenti alle Forze dell'Ordine, che si sono distinti per gesti a salvaguardia della sicurezza personale e pubblica.

Per l'annualità 2026 il riconoscimento sarà conferito al guspinese Giuseppe Muntoni, Assistente Capo della Polizia di Stato, per il coraggio, l'altruismo e l'altissimo valore civile dimostrati il 24 gennaio 2021 quando, con prontezza e sprezzo del pericolo, si tuffò nelle acque del Rio Mar'e Foghe per trarre in salvo una donna, salvandole la vita.

Filippo Usai, consigliere comunale della maggioranza dell’Amministrazione di Marco Pala e responsabile della Protezione Civile, annuncia: «Con questa iniziativa l'Amministrazione comunale, nella tradizionale Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre, intende rendere omaggio a quanti hanno contribuito, con il loro sacrificio e il loro operare quotidiano, a mantenere e difendere l'unità del Paese, la libertà e a costruire la pace. La commemorazione del 4 Novembre non è solo un atto dovuto verso chi ha sacrificato la propria vita per il Paese, ma un'occasione per rinnovare con forza il nostro impegno quotidiano per la pace, di fronte ai troppi conflitti che continuano a insanguinare il mondo. In questo scenario, il nostro impegno civico deve partire dal basso, dalle nostre comunità. Perché la vera forza dello Stato non risiede in risposte muscolari e repressione, ma in una visione della sicurezza che mette al centro la prevenzione, la coesione sociale e la vicinanza quotidiana ai territori. Con l'attestato che consegneremo a Giuseppe Muntoni, vogliamo onorare questo spirito, dicendo grazie a un servitore dello Stato guspinese che ha incarnato il senso più alto del proprio dovere salvando una vita umana. È il segno concreto che la sicurezza e la pace si costruiscono con l'umanità, il coraggio e la vicinanza reale alle persone».

IL PROGRAMMA – Il programma della giornata: Ore 10:00 – Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di San Nicolò. A seguire – Corteo da Piazza XX Settembre al Monumento ai Caduti in Piazza IV Novembre, con la partecipazione della Banda Musicale "Città di Guspini", deposizione della corona d'alloro, momento di silenzio e saluto dell'Amministrazione. Ore 11:30 – Ritrovo presso il Cimitero comunale "Parco della Memoria" per la commemorazione della targa e dei caduti guspinesi di tutte le guerre, con la deposizione di un omaggio floreale.

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