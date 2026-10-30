Avere informazioni precise sul futuro della casa del carnevale, che sarà ospitata dal capannone polivalente antistante l’ospedale. Così i consiglieri comunali di minoranza e del gruppo misto Casu Alberto, Canargiu Angela, Orrù Nicola, Silvia Mamusa, Ennas Nicola, Cruccu Emanuela hanno presentato un’interpellanza sulla questione rivolta alla presidenre del consiglio comunale Alessia Cossu, al sindaco Stefano Altea e all’assessore alla cultura Riccardo Pinna.

«L’amministrazione – rimarcano i sei consiglieri comunali - ha in più occasioni affermato che avrebbe sostenuto un iter volto a creare la ‘Casa del carnevale’ presso il capannone polivalente. Siamo a fine ottobre, periodo in cui ogni anno è già avviata la realizzazione dei carri allegorici per il carnevale, la maggioranza ha destinato 200mila euro e affermato che in tempi celeri la Casa del carnevale sarebbe stata a disposizione».

Di qui la richiesta di sapere a che punto sono i lavori e quali indicazioni siano state date ai carristi rispetto alla possibilità di utilizzo del capannone. E «quali considerazioni siano state fatte dalla giunta comunale rispetto alla raccolta di oltre 500 firme che chiedono un ripensamento sulla scelta fatta di destinare il capannone alla costruzione dei carri». Una scelta che divide il paese con 519 firme consegnate al protocollo del Comune dai due ideatori della petizione Lorenzo Argiolas e Angelica Caboni.

Ad oggi non si sa ancora dove potranno essere realizzati i carri allegorici di carnevale visto che le ex casermette sono inagibili.

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