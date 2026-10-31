Dopo i tre casi di San Gavino, il virus della febbre del Nilo fa la sua comparsa anche a Pabillonis e il sindaco Marco Tuveri ha fatto subito un’ordinanza per limitare la diffusione della West Nile.

«Una signora di 71 anni – spiega il primo cittadino – si trova al momento ricoverata in ospedale a San Gavino, ma non è in pericolo di vita. Abbiamo ricevuto la comunicazione della Asl del Medio Campidano relativa a un caso confermato in una persona domiciliata nel Comune».

Di qui nell’ordinanza il sindaco fa un lungo elenco dei comportamenti da seguire: «Bisogna eliminare i ristagni d’acqua, svuotare sottovasi e contenitori, coprire i serbatoi e mantenere puliti cortili e giardini. Dove non sia possibile coprire i contenitori, è importante assicurare il ricambio dell’acqua o lo svuotamento almeno settimanale. Inoltre bisogna svuotare fontane e piscine non in uso o evitare che vi ristagni acqua, tenere cortili e aree aperte liberi da erbacce, sterpi e rifiuti e sistemare terreni e materiali in modo da evitare raccolte d’acqua».

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