Il sangue è un bene prezioso e insostituibile, indispensabile per consentire ai chirurghi di effettuare interventi chirurgici e per garantire il supporto salvavita ai pazienti dell’ospedale ‘Nostra Signora di Bonaria’ di San Gavino Monreale. La carenza di sangue rappresenta una criticità strutturale storica per la nostra Isola, a fronte di una richiesta clinica in costante aumento. Sono tantissimi i pazienti cronici che necessitano regolarmente di trasfusioni di emocomponenti, così come è fondamentale garantire adeguate scorte di unità per fare fronte alle emergenze e ai casi acuti.

Per questo motivo, la Medicina Trasfusionale dell’ospedale ‘Nostra Signora di Bonaria’ chiede di ampliare la rete di solidarietà: un piccolo gesto individuale può assicurare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita di moltissime persone. Possono donare tutti i cittadini in buona salute di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Per le donazioni è possibile recarsi al centro trasfusionale, che si trova al secondo piano dell’ospedale ‘Nostra Signora di Bonaria di San Gavino’ il martedì. Giovedì e sabato dalle 8 alle 12. Si può accedere sia senza che su prenotazione. Per chiedere un appuntamento è sufficiente chiamare il numero telefonico 070 9378391. Inoltre è possibile donare nei vari centri del territorio in occasione delle date di raccolta programmate dall’Avis.

© Riproduzione riservata