Nell’ambito della campagna per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, i carabinieri della stazione di San Gavino Monreale, coordinati dal comandante Ivan Melis, hanno fatto visita agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria dell’istituto comprensivo statale “Eleonora d’Arborea” nel plesso di via Caddeo.

L’incontro, concepito come un momento di dialogo partecipativo, ha inteso avvicinare i giovanissimi all’Istituzione per far comprendere il ruolo del carabiniere quale presidio di riferimento, supporto e protezione per la comunità.

Nel corso dell’attività didattica, supportata da illustrazioni e vignette tematiche, i militari hanno affrontato argomenti chiave per la sicurezza e la convivenza civile: bullismo e cyberbullismo: sensibilizzazione su rispetto reciproco, inclusione e importanza di segnalare tempestivamente situazioni di disagio ad adulti di riferimento o forze dell’Ordine; uso consapevole del web e dei social: tutela dei dati personali, prevenzione dai contatti con estranei online e gestione dell’immagine personale; sicurezza quotidiana: prevenzione dei pericoli in casa, condotte da seguire in emergenza e uso corretto del Numero Unico di Emergenza 112.

Al termine della lezione, i bambini hanno potuto esaminare da vicino gli automezzi di servizio dell'Arma e scoprirne le dotazioni operative.

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