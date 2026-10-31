Tiziano Cocco scomparso e trovato in un pozzo: gli anni di dolore delle sorelleNel 2007 il corpo senza vita dell’autotrasportatore di Samassi venne rinvenuto a Manasuddas
Sabrina e Manuela Cocco raccontano gli anni di dolore della famiglia segnata dall'orribile morte di Tiziano, il fratello minore.
Tiziano Cocco, autotrasportatore di Samassi, aveva 33 anni quando scomparve senza dare notizie. Aveva lasciato il paese la sera del 24 ottobre 2007 col camion carico di frutta per fare il giro dei market nel Nuorese.
All'alba del 27 ottobre il suo corpo venne recuperato nelle putride acque del pozzo della vecchia caserma di Manasuddas, assieme al cadavere di Pietrina Mastrone, 41 anni, di Oliena.
Una delle storie di nera più orribili degli ultimi decenni.
Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale dell’1 novembre