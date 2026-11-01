Dopo il successo del 2025, per tre domeniche tra Villanovafranca, San Gavino Monreale e Turri ritorna il festival Le Strade dello Zafferano di Sardegna DOP per sostenere i produttori, valorizzare le economie locali e promuovere il turismo autunnale.

Una produzione d’eccellenza, tre comunità e un progetto condiviso che mette in relazione agricoltura, cultura e sviluppo locale. Il Festival Le Strade dello Zafferano di Sardegna DOP 2026 torna domenica 8 novembre a Villanovafranca, domenica 15 novembre a San Gavino Monreale e domenica 22 novembre a Turri, confermandosi un appuntamento di grande rilievo per la valorizzazione dell’oro rosso e dei territori che ne custodiscono la coltivazione. La manifestazione riparte dal grande successo dell’edizione 2025, che ha coinvolto San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca in un percorso condiviso tra campi in fiore, cultura, tradizioni ed enogastronomia. La partecipazione del pubblico alle visite, ai laboratori, alle degustazioni e agli appuntamenti culturali ha confermato la capacità del festival di attrarre visitatori e valorizzare le risorse dei tre comuni. Un risultato che rafforza il ruolo della manifestazione come occasione di promozione per i produttori e le attività locali, dimostrando il valore della collaborazione tra le comunità dello zafferano.

È su questo legame tra partecipazione, lavoro e identità che si costruisce il valore del festival. Per San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, lo zafferano rappresenta un patrimonio produttivo distintivo: i tre comuni costituiscono l’intera area di produzione dello Zafferano di Sardegna DOP, denominazione riconosciuta a livello europeo nel 2009. Un legame con l’origine che offre al territorio uno strumento importante per promuovere insieme qualità agricola, paesaggio e cultura locale. Il valore dell’oro rosso si comprende anche attraverso i numeri della sua lavorazione: per ottenere un chilogrammo di zafferano essiccato occorrono indicativamente 150.000–200.000 fiori. Una quantità che aiuta a cogliere quanto lavoro sia racchiuso in pochi grammi di prodotto e quanto siano importanti la raccolta, la mondatura e l’essiccazione. Dietro la spezia ci sono tempi precisi, cura e competenze che il festival permette di conoscere attraverso l’incontro diretto con chi la produce.

Gli appuntamenti offrono alle aziende agricole occasioni di vendita e contatto con nuovi clienti, mentre la presenza dei visitatori può generare opportunità per artigiani, attività commerciali, ristoratori e servizi di accoglienza. La manifestazione diventa così una vetrina collettiva, nella quale l’interesse per lo zafferano favorisce la scoperta delle altre produzioni e delle attività locali.

Il programma del 2026 darà spazio agli stand dei produttori di zafferano, alle mostre dedicate alla spezia e agli espositori dell’agroalimentare, con eccellenze come cereali, miele e legumi. Saranno presenti anche artigiani, hobbisti, artisti ed espositori di oggettistica, affiancando al racconto agricolo le diverse espressioni della creatività del territorio.

Le visite ai campi e i laboratori dimostrativi della lavorazione e della mondatura, curati dai produttori locali, consentiranno di osservare da vicino i gesti necessari per separare gli stimmi dal fiore. Concorsi culinari, punti ristoro e intrattenimento musicale completeranno le tre giornate, intrecciando conoscenza, gastronomia e momenti di festa.

Il calendario distribuito su tre domeniche consecutive rafforza inoltre la proposta di un itinerario autunnale tra i paesi dello zafferano. L’obiettivo è quello di incoraggiare i visitatori a seguire le diverse tappe, creando occasioni di scoperta e di ritorno sul territorio. Il festival può così contribuire a sviluppare il turismo rurale ed enogastronomico oltre la stagione estiva, valorizzando un periodo nel quale il lavoro agricolo e la fioritura diventano parte dell’esperienza di visita. La rete tra San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca è il fondamento di questo percorso: una collaborazione che permette di dare maggiore visibilità ai produttori e di presentare al pubblico un territorio unito da una risorsa comune. Il festival rinnova questa scelta, riconoscendo nello zafferano un elemento sul quale costruire opportunità economiche e rafforzare il rapporto tra le comunità e il proprio patrimonio.

Il Festival Le Strade dello Zafferano di Sardegna DOP 2026 è un evento promosso dalla Rete delle Strade dello Zafferano di Sardegna DOP, che unisce i Comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e dell’Assessorato regionale alla Cultura e con il coordinamento dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

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