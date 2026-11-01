Le condizioni di molte delle strade di campagna sono disastrose.

Per questo motivo i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Nicola Ennas (primo firmatario), Angela Canargiu, Silvia Mamusa, Emanuela Cruccu, Alberto Casu e Nicola Orrù hanno presentato un’interpellanza sulle condizioni della viabilità rurale rivolta alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu, al sindaco e all’assessore all’agricoltura: «Durante i precedenti consigli comunali, sia quello tenutosi a giugno, sia a luglio sia in quello del 15 ottobre abbiamo avuto modo di sentire il sindaco assicurare che si stava mettendo mano al ripristino delle strade campestri necessario al fine di rendere praticabili sia le sedi stradali sia gli accessi alle varie aziende agricole, ma ad oggi la viabilità rurale versa in uno stato di totale abbandono in tutte le località del nostro territorio comunale. A detta del sindaco, in pianta organica sono presenti due operatori in grado di utilizzare i macchinari speciali necessari per effettuare i lavori di ripristino e sistemazione di strade e cunette. Inoltre ci sono i macchinari necessari per effettuare questi lavori, sono già presenti nel magazzino comunale è stato rimesso i n funzione il greder comunale».

Di qui la richiesta di sapere se è stato fatto un programma di interventi, con quali organismi sia stato concordato, con quali criteri si sia intervenuto e dove o se si debba ancora intervenire e se è stato stilato un cronoprogramma dei medesimi interventi da effettuare e dei costi.

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