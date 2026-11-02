A Pabillonis c’è molta preoccupazione per la diffusione del virus della febbre del Nilo e per la donna di 71 anni colpita dalla West Nile, che si trova ricoverata da qualche giorno nell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale.

Da parte sua il sindaco Marco Tuveri segue con attenzione l’evolversi della situazione e delle condizioni della paziente: «La signora è sempre ricoverata», spiega, «ma è in leggero miglioramento e speriamo che possa riprendersi al più presto e tornare a casa. Non appena ho ricevuto la comunicazione del caso dalla Asl del Medio Campidano ho subito emanato l’ordinanza con le norme da seguire per contrastare il virus della febbre del Nilo».

Nel Medio Campidano è il quarto caso in assoluto: il primo a Pabillonis, mentre negli altri tre si sono verificati nel territorio di San Gavino. I primi due si sono verificati a inizio settembre in poco più di 48 ore e hanno portato al decesso dei pazienti, mentre è fuori pericolo l’altra persona che è stata colpita dal virus della West Nile: è stata dimessa dall’ospedale e le sue condizioni sono stabili.

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